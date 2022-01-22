Главный тренер "Зенита" Семак прокомментировал состояние травмированных игроков

ТАСС, 22 января. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак надеется на возвращение в состав команды травмированных игроков. Комментарий тренера приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Зенит" проводит сбор в Дубае. В субботу петербургский клуб сыграл вничью с болгарским "Ботевом" (2:2)

"[Вильмар] Барриос ночью уже улетает в расположение своей национальной сборной, в следующей игре он не сможет нам помочь. Из тех, кто начинает тренироваться, посмотрим и решим по ним позже, [Нуралы] Алип, [Вячеслав] Караваев, [Михаил] Кержаков и [Ярослав] Ракицкий потихонечку работают. Может быть, кто-то присоединится из тех, кого сегодня не было", - сказал Семак.

В следующем матче "Зенит" сыграет против словацкой "Жилины" 25 января. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч команда проведет 17 февраля против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России "Зенит" 28 февраля дома примет казанский "Рубин".