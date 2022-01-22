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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе назвала российских лыжников, которые побегут скиатлон на Олимпийских играх в Пекине

Женская гонка пройдет 5 февраля, мужская - днем позднее
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 января. Александр Большунов и Наталья Непряева выступят в скиатлоне в составе сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Скиатлон откроет соревновательную программу лыжных гонок на Олимпиаде. Женская гонка пройдет 5 февраля, мужская - днем позднее.

"У женщин стартуют три наших лидера: Непряева, [Юлия] Ступак и [Татьяна] Сорина, четвертой будет [Анастасия] Рыгалина, - сказала Вяльбе. - У мужчин - Большунов, [Денис] Спицов и [Алексей] Червоткин, что касается четвертого участника, то я хотела, чтобы это был [Иван] Якимушкин. Маркус Крамер предлагал [Сергея] Устюгова, но у Сергея потом очень близко будет спринт, однако тренер Якимушкина Олег Перевозчиков подумал и сказал, что Якимушкину оптимально будет стартовать в разделке, поэтому Устюгов".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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