Азмун прокомментировал заключение контракта с футбольным клубом "Байер"

ТАСС, 22 января. Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун давно следил за германским футбольным клубом "Байер" и находится в восторге от того, как играет команда. Комментарий Азмуна приводит пресс-служба "Байера".

вступит в силу с сезона-2022/23.

"Байер" имеет действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда, - сказал Азмун. - Скоро я смогу играть в бундеслиге. Невероятно интересно для меня".

"Байер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков в 20 матчах. Ранее в этом сезоне клуб из Леверкузена вышел в 1/8 финала Лиги Европы.