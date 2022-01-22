Есипенко сыграл вничью с Шенклендом на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 22 января. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом в седьмом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях дня норвежец Магнус Карлсен победил индийского шахматиста Рамешбабу Прагнанандху, нидерландец Йорден ван Форест переиграл представителя Индии Гуджрати Видита, американец Фабиано Каруана оказался сильнее поляка Яна-Кшиштофа Дуды. Партии россиянина Сергея Карякина и шведа Нильса Гранделиуса, представителя Венгрии Рихарда Раппорта и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова закончились вничью. Российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову присудили техническое поражение во встрече с представителем Нидерландов Анишем Гири за неявку. В окружении россиянина был зафиксирован случай заражения коронавирусом, но он отказался играть в маске.

После семи туров лидирует Карлсен, набравший 5 очков. Далее идут Мамедьяров (4,5 очка), Есипенко, Гири, Видит, Раппорт (по 4), Каруана, Карякин, ван Форест (по 3,5), Дуда, Шенкленд (по 3), Дубов, Прагнанандха (по 2,5) и Гранделиус (2).

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг. В прошлом году Есипенко занял третье место на турнире. 19-летний шахматист является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году. Действующим победителем является ван Форест.