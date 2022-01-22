Булыкин: футболист "Зенита" Азмун имеет качества, подходящие для чемпионата Германии

В субботу "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Срок контракта Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.

"Понятно, что у Азмуна есть качества, чтобы проявить себя в бундеслиге, - сказал Булыкин. - Но сможет ли он их реализовать, мы увидим тогда, когда он будет там играть. Потому что есть много факторов, которые влияют на игру. Посмотрим, как у него получится адаптироваться и проявить себя".

"Легче ли будет адаптироваться с учетом того, что за "Байер" выступает бывший голкипер "Зенита" Андрей Лунев? Да, есть такой вариант. Но нужно не только общаться со своими бывшими одноклубниками, но и желательно говорить на немецком языке. Все эти тонкости будут влиять на адаптацию футболиста в команде", - добавил собеседник агентства.

Булыкин считает, что "Зенит" будет активно искать замену Азмуну. "Учитывая, что Азмун уходит летом, то есть время, чтобы найти нападающего. Он может помочь "Зениту" выиграть чемпионат и обеспечить выход в Лигу чемпионов. Здесь есть мотивация и возможности у "Зенита" найти нападающего и уже потихоньку адаптировать нового форварда в команде, все-таки "Зенит" всегда играет на три фронта, поэтому всегда должна быть качественная обойма, поэтому клуб будет активно искать нападающего", - отметил Булыкин.

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Зенит" 21 матч в различных турнирах, забив 10 голов и отдав 4 результативные передачи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. "Байер" с 35 очками в 20 играх располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Германии.