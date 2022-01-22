Непомнящий прокомментировал отказ Дубова играть в маске на супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 22 января. Российский шахматист Ян Непомнящий сожалеет, что организаторам супертурнира в Вейк-ан-Зее не удалось найти компромисс с Даниилом Дубовым, отказавшимся играть в маске. Об этом Непомнящий написал в своем Telegram-канале .

В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири. Из-за случая заражения коронавирусом в окружении россиянина организаторы турнира попросили Дубова провести партию в маске, однако он отказался это сделать. Дубову было засчитано техническое поражение за неявку.

"Перефразируя Гари Линекера, в шахматы играют все, а обсуждают всегда Дубова. Сложно рассуждать о правильности решения, не зная всей ситуации и условий контракта, жаль, что компромисс найти не удалось. Во всяком случае, Даниил поступил в соответствии со своими принципами, и как минимум в этом он прав. Надеюсь только, что турнир завершится в полном составе", - написал Непомнящий.

Экспресс-тест Дубова на ковид дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого ожидается в субботу вечером.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. По итогам семи туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.