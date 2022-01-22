Ринат Билялетдинов: Азмун перерос РПЛ, но футболисты "Байера" не сильнее игроков "Зенита"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Иранский нападающий футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун перерос уровень Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но игроки в германском "Байере", в котором он будет выступать с нового сезона, не сильнее партнеров по петербургской команде. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов, под руководством которого форвард выступал в команде из Татарстана с 2014 по 2015 год.

"Байер" 22 января объявил о подписании контракта с Азмуном. Соглашение между клубом из Леверкузена и 27-летним иранским нападающим вступит в силу с сезона-2022/23 и будет рассчитано до конца сезона-2026/27.

"Кажется, что он перерос уровень чемпионата России, но не думаю, что в "Байере" партнеры будут сильнее, чем в "Зените", - сказал Билялетдинов. - Он переходит в команду того уровня, которому соответствует. На более высокий будет сложнее. "Байер" - крепкая команда, там собраны футболисты хорошего уровня. Азмуну полезно сменить обстановку, 27 лет - самое время, это его предпоследний большой контракт, после которого он может или дальше пойти, или проверенным путем вернуться в Россию; будет интересно посмотреть на него в Германии".

"У него, говоря тренерским языком, хорошее взаимопонимание с игроками и умение открыться, - отметил бывший тренер "Рубина". - Это было у него и в 19 лет, я это увидел на первой же тренировке. То, как он открывается под владеющего мячом партнера, меня сразу же устроило, и я понял, что продолжение атаки будет строиться через него. Скорость была, нужно было поработать над физической и взрывной силой".

Собеседник агентства полагает, что форвард выбрал правильное время для смены чемпионата. "В немецком футболе надо будет адаптироваться, но он уже не мальчик, каким я его помню по совместной работе, а понимающий многое в футболе мужчина. В Германии немного другой стиль подготовительной работы, сумеет к нему подстроиться - прибавит, не сумеет - вернется назад", - продолжил он.

Карьера Сердара Азмуна в России

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.

В общей сложности иранский нападающий провел в чемпионате России 208 матчей, в которых забил 85 мячей. По этому показателю Азмун делит первое место в списке лучших иностранных бомбардиров РПЛ с бразильцем Вагнером Лавом, который забил такое же количество мячей за 171 игру. Для того, чтобы единолично возглавить этот список, форварду "Зенита" необходимо в 12 оставшихся встречах премьер-лиги забить хотя бы один мяч.

Новый клуб иранца, "Байер", занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков в 20 матчах. В Лиге Европы клуб стал первым в своей группе и весной сыграет в 1/8 финала турнира.