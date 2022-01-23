"Аталанта" сыграла вничью с "Лацио" в чемпионате Италии, Миранчук был заменен из-за травмы

ТАСС, 23 января. Футбольный клуб "Аталанта" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Лацио" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. Россиянин был заменен из-за повреждения задней поверхности бедра.

"Аталанта" не проигрывает четвертый матч кряду (три ничьих и одна победа) и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка. Клуб из Рима занимает шестую строчку в таблице с 36 очками.

В следующем матче "Аталанта" примет "Кальяри" 6 февраля, "Лацио" в этот же день на выезде сыграет с "Фиорентиной".