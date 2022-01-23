{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Аталанта" сыграла вничью с "Лацио" в чемпионате Италии, Миранчук был заменен из-за травмы

Встреча завершилась со счетом 0:0
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Описание
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук
© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

ТАСС, 23 января. Футбольный клуб "Аталанта" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Лацио" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. Россиянин был заменен из-за повреждения задней поверхности бедра.

"Аталанта" не проигрывает четвертый матч кряду (три ничьих и одна победа) и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка. Клуб из Рима занимает шестую строчку в таблице с 36 очками.

В следующем матче "Аталанта" примет "Кальяри" 6 февраля, "Лацио" в этот же день на выезде сыграет с "Фиорентиной".

Теги
Футбол в Италии
Футбол в России
Футболист "Зенита" Азмун со следующего сезона будет выступать за "Байер"
В субботу германский клуб объявил о подписании контракта с нападающим
Футболист "Зенита" Азмун со следующего сезона будет выступать за "Байер"
Читать полностью