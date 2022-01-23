Шахматист Карякин заявил, что понимает решение Дубова не проводить партию в маске

ТАСС, 23 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин тоже отказался бы проводить партию в маске, если бы его, как Даниила Дубова, к этому обязали организаторы шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. Об этом Карякин написал на своей странице в Twitter.
В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири в рамках супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее. Из-за случая заражения коронавирусом в окружении россиянина организаторы турнира попросили Дубова провести партию в маске, однако он отказался это сделать, Дубову было засчитано техническое поражение за неявку. Экспресс-тест россиянина на ковид дал отрицательный результат.
1/2 Knowing that Tata steel chess organisers are taking care of our safety, it was logical in case of negative PCR test to postpone Giri-Dubov game to the rest day. I am sure that Anish would not mind. But like it happened, I understand Daniil’s decision not to play...— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) January 22, 2022
"Зная, что организаторы турнира заботятся о нашей безопасности, было логично в случае отрицательного ПЦР-теста перенести партию Гири - Дубов на выходной день, - написал Карякин. - Уверен, что Аниш был бы не против. Но раз так получилось, я понимаю решение Даниила не играть. Я бы сделал то же самое, лично я никогда не буду играть в шахматы в маске".
Карякин также принимает участие в турнире в Вейк-ан-Зее. В субботу он черными фигурами сыграл вничью со шведом Нильсом Гранделиусом. По итогам семи туров Дубов набрал 2,5 очка, Карякин - 3,5. Турнир завершится 30 января.