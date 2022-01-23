Шахматист Карякин заявил, что понимает решение Дубова не проводить партию в маске

ТАСС, 23 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин тоже отказался бы проводить партию в маске, если бы его, как Даниила Дубова, к этому обязали организаторы шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. Об этом Карякин написал на своей странице в Twitter.

В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири в рамках супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее. Из-за случая заражения коронавирусом в окружении россиянина организаторы турнира попросили Дубова провести партию в маске, однако он отказался это сделать, Дубову было засчитано техническое поражение за неявку. Экспресс-тест россиянина на ковид дал отрицательный результат.