СМИ: хоккеист Эрик Стаал войдет в окончательный состав сборной Канады на Олимпиаду

ТАСС, 23 января. Олимпийский чемпион Эрик Стаал выступит в составе сборной Канады по хоккею на Играх в Пекине. Об этом со ссылкой на источник сообщает интернет-портал The Athletic.

По информации портала, помимо нападающего клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Айова Уайлд" Стаала, в окончательный состав также войдут первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года защитник Оуэн Пауэр и нападающий Кент Джонсон, оба хоккеиста выступают за Мичиганский университет в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

The Athletic сообщает, что в заявку канадцев попадут два защитника казанского клуба Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" Марк Барберио и Джейсон Демерс. Также, по информации источника, в состав будут включены нападающие Дэниел Карр ("Лугано", Швейцария), Адам Кракнелл ("Бейкерсфилд Кондорс", АХЛ), Давид Деарне ("Фрибур-Готтерон", Швейцария), Лэндон Ферраро ("Кёльнер Хайе", Германия) и Даниэль Уинник ("Женева-Серветт", Швейцария).

Стаалу 37 лет, он является членом "Тройного золотого клуба" - помимо золота Олимпиады в Ванкувере, на его счету также победа на чемпионате мира 2007 года и серебряная медаль мирового первенства - 2008, в 2006 году Стаал стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Каролины".

19-летний Пауэр был задрафтован клубом НХЛ "Баффало" под первым номером в 2021 году. На молодежном чемпионате мира 2022 года в матче против чехов (6:3) он стал первым в истории турнира канадским защитником, оформившим хет-трик. На его счету также золото чемпионата мира 2021 года. Джонсону 19 лет, на драфте НХЛ - 2021 он был выбран "Коламбусом" под пятым общим номером.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (11 февраля) и Китая (13 февраля).