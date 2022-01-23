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НХЛ

Шайба и передача Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Аризону" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:3

ТАСС, 23 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:3 обыграл "Аризону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу на 37-й минуте встречи, а также отдал передачу на Криса Крайдера. Всего на счету россиянина 43 очка (11 шайб + 32 передачи) в 36 играх сезона. Также в составе победителей отличились Джейкоб Труба (4, 42), Крис Крайдер (32, 39, 51) и Жюльен Готье (36), по ходу матча "Рейнджерс" смогли отыграться со счета 1:3. У "Аризоны" шайбы забросили Лиам О'брайан (3), Эндрю Лэдд (7) и Клейтон Келлер (28).

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 из 28 бросков.

Команда из Нью-Йорка переместилась на первую строчку турнирной таблицы Столичного дивизиона, набрав 58 очков в 42 встречах. "Аризона" идет последней в Центральном дивизионе с 24 очками в 40 встречах.

В следующем матче "Рейнджерс" примут "Лос-Анджелес" 25 января, "Аризона" днем позднее в гостях сыграет с "Питтсбургом".

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