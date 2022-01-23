Гол Капризова помог "Миннесоте" одержать волевую победу над "Чикаго" в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юэль Эрикссон Эк (20-я минута), Кирилл Капризов (51), Кевин Фиала (58) и Маркус Фолиньо (65). У проигравших отличились Хенрик Боргстрём (10, 53) и Алекс Дебринкэт (18).

ТАСС, 23 января. "Миннесота" со счетом 4:3 в овертайме обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету 24-летнего российского нападающего 30 голевых передач в 36 играх. Капризов набирает баллы за результативность в восьмом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ.

"Миннесота" набрала 51 очко в 37 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Чикаго" с 37 очками после 41 игры располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Миннесота" 25 января примет "Монреаль", а "Чикаго" в этот же день на выезде сыграет с "Колорадо".