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НХЛ

Гол Капризова помог "Миннесоте" одержать волевую победу над "Чикаго" в матче НХЛ

Российский нападающий набирает очки на протяжении восьми матчей
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 23 января. "Миннесота" со счетом 4:3 в овертайме обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юэль Эрикссон Эк (20-я минута), Кирилл Капризов (51), Кевин Фиала (58) и Маркус Фолиньо (65). У проигравших отличились Хенрик Боргстрём (10, 53) и Алекс Дебринкэт (18).

Капризов забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету 24-летнего российского нападающего 30 голевых передач в 36 играх. Капризов набирает баллы за результативность в восьмом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ.

"Миннесота" набрала 51 очко в 37 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Чикаго" с 37 очками после 41 игры располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Миннесота" 25 января примет "Монреаль", а "Чикаго" в этот же день на выезде сыграет с "Колорадо".

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