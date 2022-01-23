"Тампа" разгромила "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Кучеров и Сергачев отдали по два голевых паса

ТАСС, 23 января. "Тампа" со счетом 7:1 на выезде разгромила "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Росс Колтон (4-я и 45-я минуты), Стивен Стэмкос (8), Мэтью Джозеф (12), Кори Перри (13), Брэйден Пойнт (27) и Алекс Киллорн (45). У проигравших отличился Джейкоб Мегна (17).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи. В активе Кучерова стало 17 (5 заброшенных шайб + 12 голевых передач) очков в 11 матчах текущего сезона. У Сергачева 20 результативных передач при двух заброшенных шайбах в 39 играх. Российский защитник завершил встречу с показателем полезности "+4".

"Тампа" после 43 матчей набрала 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Сан-Хосе" с 44 очками в 42 играх располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Тампа" в ночь на 28 января примет "Нью-Джерси", а "Сан-Хосе" днем ранее на выезде сыграет с "Вашингтоном".

В другом матче "Эдмонтон" со счетом 5:3 обыграл "Калгари" и прервал серию из семи поражений подряд.