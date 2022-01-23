Видеоблогер Пол выразил желание провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Пол ответил на приглашение Нурмагомедова присоединиться к его лиге Eagle Fighting Championship. "По рукам. Только если я буду драться с тобой первым", - написал американец на русском языке.

ТАСС, 23 января. Американский видеоблогер Джейк Пол выразил желание провести бой против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком веса Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

по рукам. только если я буду драться с тобой первым. deal. only if I fight you first. https://t.co/4oRAZq8Ez3

В декабре Пол одержал пятую победу на профессиональном боксерском ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Тампе (США, штат Флорида), он выиграл у бывшего обладателя пояса UFC американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде.

На счету 24-летнего Пола пять побед (четыре нокаутом), ни одного поражения. Он выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. До этого американец победил видеоблогера AnEsonGib техническим нокаутом в первом раунде, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона техническим нокаутом во втором раунде, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств (ММА) Bellator и One Бена Аскрена техническим нокаутом в первом раунде.

Пол известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.