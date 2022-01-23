Каноист Штыль выразил желание получить серебро Олимпиады 2012 года в штаб-квартире МОК

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вручение медалей Игр в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне является оптимальным вариантом для получения наград после перераспределения призовых мест. Такое мнение ТАСС высказал российский каноист Иван Штыль.

МОК в ноябре перераспределил медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после аннулирования результатов дисквалифицированных спортсменов. В гребле на каноэ серебряным призером на дистанции 200 м стал Штыль после дисквалификации литовца Евгения Шуклина. Бронза на счету испанца Альфонсо Бенавидеса Лопеса де Айялы.

"Я уже сдал свою бронзовую награду в Олимпийский комитет России, но пока ничего не получи взамен, - сказал Штыль. - Я хочу, чтобы мне вручили награду в МОК в Лозанне. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант для получения олимпийской медали".

"Каких-то особых чувств я не испытал, когда узнал, что стал серебряным призером Олимпиады. Не думаю, что между бронзой и серебром есть какая-то большая разница. Но я очень обрадовался за своего товарища из Испании, который на двух Олимпиадах и чемпионате мира занимал четвертые места, а теперь в Лондоне стал третьим. Вот за него я искренне порадовался", - добавил собеседник ТАСС.

В сентябре Штыль вместе Ириной Андреевой завоевали золотые медали чемпионата мира в миксте на дистанции 200 метров. Всего в активе 35-летнего каноиста 17 наград высшего достоинства, выигранных на мировых первенствах. Штыль не был включен в состав олимпийской команды на Игры в Токио.

"Я планирую выступать в следующем олимпийском цикле и отобраться на Игры 2024 года в Париже", - отметил Штыль.