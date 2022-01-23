Шипов: игра российских шахматистов на турнире в Вейк-ан-Зее не впечатляет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские шахматисты не показали впечатляющей игры на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

После семи туров лидирует норвежец Магнус Карлсен, набравший 5 очков. Далее идут азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (4,5 очка), россиянин Андрей Есипенко, нидерландец Аниш Гири, представитель Индии Гуджрати Видит, венгр Рихард Раппорт (по 4), американец Фабиано Каруана, представитель России Сергей Карякин, нидерландец Йорден ван Форест (по 3,5), поляк Ян-Кшиштоф Дуда, американец Сэм Шенкленд (по 3), россиянин Даниил Дубов, индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха (по 2,5) и швед Нильс Гранделиус (2).

"Честно говоря, игра российских шахматистов пока не впечатляет, мы ждали от них большего. Вполне возможно, что они смогут войти в тройку, но это вряд ли важная вершина. С другой стороны, я согласен, что мы хотим ставить перед ними самые высокие цели, поэтому задача вполне реальная. Турнир очень длинный, многое может измениться. Те, кто лидирует, могут еще сдать, за исключением Магнуса Карлсена, а отстающих можно будет неожиданно обнаружить наверху", - сказал Шипов.

Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году. Действующим победителем является ван Форест.