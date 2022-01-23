Шипов: непонятно, как шахматист Карякин собирается выигрывать турнир претендентов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин на соревнованиях в нидерландском Вейк-ан-Зее выглядит явно слабее, чем в 2015 и 2016 годах, его форма перед турниром претендентов вызывает много вопросов. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

На турнире в Вейк-ан-Зее после семи туров лидирует норвежец Магнус Карлсен, набравший 5 очков. Далее идут азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (4,5 очка), россиянин Андрей Есипенко, нидерландец Аниш Гири, представитель Индии Гуджрати Видит, венгр Рихард Раппорт (по 4), американец Фабиано Каруана, Карякин, ван Форест (по 3,5), поляк Ян-Кшиштоф Дуда, американец Сэм Шенкленд (по 3), россиянин Даниил Дубов, представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха (по 2,5) и швед Нильс Гранделиус (2).

"К сожалению, пока не видно, что Карякин возвращается на свой уровень. Скажу откровенно, пока Сергей явно слабее выглядит, чем в 2015 или 2016 году, когда он феерил и был непробиваемым. Даже безнадежные позиции он спасал и использовал свои шансы с уверенностью автомата. Даже на этом турнире, в седьмом туре он, играя с аутсайдером Нильсом Гранделиусом из Швеции, получает реально большой перевес, но партия завершилась вничью, и все к этому привыкают, Сергею нужна огромная работа изнутри, что-то нужно поменять. Не знаю, что у него происходит и как он собирается выигрывать турнир претендентов, но, может быть, случится чудо", - сказал Шипов.

Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является победителем турнира претендентов 2016 года и обладателем Кубка мира 2015 года. Летом 2021 года он отобрался на турнир претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля в Мадриде.