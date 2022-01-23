Экипаж россиянки Черных победил на юниорском чемпионате мира по бобслею в двойках

ТАСС, 23 января. Российский экипаж Любови Черных и Анастасии Курышевой занял первое место на юниорском чемпионате мира по бобслею в двойках. Соревнования проходили в австрийском Инсбруке.

Результат победительниц составил 1 минута 47,34 секунды. Второе и третье места заняли немецкие экипажи - Маурин Циммер (отставание - 0,31 секунды) и Шарлотт Кендрикс (+0,55) соответственно.

В заездах четверок у мужчин победителем стал экипаж латвийца Дэвиса Кауфманиса (1.42,34), второе и третье места заняли экипажи из Германии - Максимиллиана Ильманна (+0,02) и Йонаса Яннуша (+0,12) соответственно. Экипаж россиянина Степана Дубинко стал четвертым (+0,39), Максима Банкова - седьмым (+0,93). В зачете до 23 лет Дубинко стал первым из двух экипажей.

Черных 26 лет, ранее на юниорском чемпионате мира она завоевала серебряную медаль в соревнованиях монобобов. Бобслеистка является серебряным призером молодежного чемпионата мира (до 23 лет) 2017 года. В текущем розыгрыше Кубка мира по бобслею Черных занимает 21-е место.