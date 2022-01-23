СМИ: главный тренер "Аталанты" попросил оставить в команде Алексея Миранчука

ТАСС, 23 января. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини попросил заблокировать продажу российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщала, что Миранчук может перейти в "Дженоа" на правах аренды.

По сообщению Скиры, Гасперини просит приостановить трансфер Миранчука из-за психологических проблем словенского полузащитника Йосипа Иличича, который не принимал участия в матчах чемпионата Италии против "Интера" (0:0) и "Лацио" (0:0).

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 16 матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.