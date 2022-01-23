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Зимние олимпийские виды спорта
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Сборная России стала третьей на чемпионате Европы по санному спорту в эстафете

Победу одержали латвийцы, вторыми стали представители Германии
Роман Репилов EPA-EFE/Toms Kalnins
Описание
Роман Репилов
© EPA-EFE/Toms Kalnins

ТАСС, 23 января. Россияне Татьяна Иванова, Роман Репилов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли третье место в эстафетной гонке на заключительном этапе Кубка мира по санному спорту, в рамках которого проходит чемпионат Европы. Соревнования проходят в швейцарском Санкт-Морице.

Победителями стали латвийские саночники с результатом 2 минуты 47,101 секунды. Вторыми стали немцы (отставание - 0,127 секунды). Отставание россиян составило 0,675 секунды.

В зачете эстафетных гонок Кубка мира победителем стала сборная Германии, набравшая 476 баллов. Второй стала команда Латвии (415), третьей - австрийская сборная (360). Российская команда заняла четвертое место (345).

Сборная России в сезоне-2021/22 победила на этапе Кубка мира в Сочи и заняла третье место на этапе в Альтенберге. Команда является чемпионом мира 2019 года и серебряным призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

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