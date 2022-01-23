Француз Лёб стал самым возрастным победителем этапа чемпионата мира по ралли

ТАСС, 23 января. Француз Себастьен Лёб, выступающий за команду "Форд", выиграл ралли Монте-Карло - первый этап чемпионата мира по классическому ралли (WRC) сезона 2022 года.

Лёб в возрасте 47 лет и 332 дней стал самым возрастным победителем этапа WRC, предыдущим рекордсменом был швед Бьорн Вальдегорд, который выиграл ралли Сафари в 1990 году в возрасте 46 лет и 155 дней. Лёб является девятикратным чемпионом мира, он завершил выступления в WRC на полном расписании в 2012 году, с тех пор он принимает участие в отдельных этапах чемпионата. Француз в восьмой раз выиграл ралли Монте-Карло, всего в его активе 80 побед в WRC, что является рекордом. В январе он стал вторым на ралли-марафоне "Дакар" в зачете автомобилей.

Второе место на ралли Монте-Карло занял француз Себастьен Ожье на "Тойоте", который является восьмикратным чемпионом мира и который также завершил выступления в WRC на полном расписании после окончания прошлого сезона. На финише ралли Ожье уступил Лёбу 10,5 секунды, при этом на последнем спецучастке он получил штраф в 10 секунд за фальстарт. Третьим на ралли Монте-Карло стал ирландец Крейг Брин ("Форд"), проигравший Лёбу 1 минуту 39,8 секунды.

Россиянин Николай Грязин на "Шкоде" стал 10-м в общем зачете и третьим - в классе WRC2.

Следующий этап WRC пройдет в Швеции с 24 по 27 февраля.