Спортивный директор "Спартака" Каттани рассказал о новом контракте с футболистом Айртоном

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спортивный директор футбольного клуба "Спартак" Лука Каттани не собирается отпускать из команды бразильского защитника Айртона, с которым клуб продлил контракт до лета 2026 года. Комментарий Каттани приводит пресс-служба "Спартака".

Айртон вступает за "Спартак" с 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист пропустил только один матч клуба по причине дисквалификации.

"Айртон - очень ценный игрок, один из тех, кто составляет костяк команды и заметен на поле в каждом матче. При этом оставалось мало времени до истечения его контракта, поэтому переговоры были не так просты, ведь Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко. К счастью, игроку очень нравится в Москве, он полюбил "Спартак", в этом плане договориться с ним было легче", - сказал Каттани.

"Клуб очень помог мне в этом процессе, особенно юрист клуба Мария Токмакова, в итоге у нас получилось продлить отношения с очень важным игроком. Айртон точно останется с нами и будет частью обновления команды на пути к достижению больших целей", - добавил спортивный директор красно-белых.

Айртону 24 года, до перехода в "Спартак" он играл в чемпионате Бразилии за "Флуминенсе". В составе российского клуба защитник провел 103 матча, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров в активе команды 23 очка. Следующий официальный матч клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.