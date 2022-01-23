Гандболистки ЦСКА обыграли "Савехоф" в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС 23 января. Московский ЦСКА победил шведский "Савехов" со счетом 32:23 в матче 11-го тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

ЦСКА занимает четвертое место в группе B, набрав 12 очков в 11 матчах. "Савехов" расположился на седьмой строчке с 4 очками в 10 матчах. Лидером таблицы является венгерский "Дьер", с которым ЦСКА проведет свой следующий матч в рамках Лиги чемпионов 6 февраля. "Савехов" же сыграет с турецким клубом "Кастамону", занимающим последнее место в таблице группы B, 29 января.

Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.