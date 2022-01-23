Футбольный клуб "Краснодар" одержал первую победу под руководством Фарке

ТАСС, 23 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" обыграл словацкую "Жилину" со счетом 3:2 в товарищеском матче. Игра проходила в Дубае.

В составе "Краснодара" отличились Гжегож Крыховяк (19-я минута), Эдуард Сперцян (25) и Александр Черников (60). У "Жилины" голы забили Ян Минарик (37) и Роланд Гальчик (77).

"Краснодар" одержал первую победу под руководством главного тренера Даниэля Фарке. Немец возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января.

В первом матче под руководством Фарке "Краснодар" уступил польской "Легии" со счетом 1:2.

Следующие два сбора "Краснодара" пройдут в испанской Марбелье с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля.