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Футбол в России

Футбольный клуб "Краснодар" одержал первую победу под руководством Фарке

Российская команда обыграла словацкую "Жилину" со счетом 3:2
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке EPA-EFE/ALAN WALTER
Описание
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке
© EPA-EFE/ALAN WALTER

ТАСС, 23 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" обыграл словацкую "Жилину" со счетом 3:2 в товарищеском матче. Игра проходила в Дубае.

В составе "Краснодара" отличились Гжегож Крыховяк (19-я минута), Эдуард Сперцян (25) и Александр Черников (60). У "Жилины" голы забили Ян Минарик (37) и Роланд Гальчик (77).

"Краснодар" одержал первую победу под руководством главного тренера Даниэля Фарке. Немец возглавил команду 13 января, на этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку 5 января.

В первом матче под руководством Фарке "Краснодар" уступил польской "Легии" со счетом 1:2.

Следующие два сбора "Краснодара" пройдут в испанской Марбелье с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля.

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