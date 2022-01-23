Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов прибыл на сбор команды в Новогорск

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, находившийся на карантине из-за положительного результата теста на коронавирус, прибыл на сбор национальной команды в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Жамнов находился на карантине с 17 января. Российские хоккеисты во время его отсутствия тренировались под руководством Алексея Кудашова.

Состав команды для участия в Олимпийских играх должен быть назван 23 января. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля.