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Сборные по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов прибыл на сбор команды в Новогорск

Алексей Жамнов с 17 января находился на карантине
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, находившийся на карантине из-за положительного результата теста на коронавирус, прибыл на сбор национальной команды в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Жамнов находился на карантине с 17 января. Российские хоккеисты во время его отсутствия тренировались под руководством Алексея Кудашова.

Состав команды для участия в Олимпийских играх должен быть назван 23 января. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля.

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