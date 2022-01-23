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Зимние олимпийские виды спорта

Организаторы лыжного марафона "Европа-Азия" на Урале ожидают до 1 тыс. участников

Соревнование состоится 27 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. До 1 тыс. человек станут участниками ежегодного лыжного марафона "Европа-Азия", который состоится в Свердловской области 27 февраля. Организаторы обеспечат соблюдение всех противокоронавирусных мер, сообщил ТАСС директор марафона Дмитрий Чукреев.

"Лыжный марафон "Европа-Азия" состоится 27 февраля, будет проходить под Первоуральском. Мы ожидаем до 1 тыс. участников, именно тех, кто побежит, а также группы поддержки - родственников, болельщиков. Все будет проходить с соблюдением антиковидных мер", - сказал он.

Забеги пройдут на четырех дистанциях - на 15, 35 и 50 км, а также на детской в 2 км.

Лыжный марафон "Европа-Азия" проходит с 1984 года. В разные годы в нем принимали участие призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр Сергей Чепиков, Иван Алыпов, Игорь Бадамшин, Андрей Кириллов, Николай Панкратов, Владимир Юрин, Наталья Фурлетова, Ирина Складнева, Григорий Меньшенин, Роман Виролайнен, Андрей Кондрышев.

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