СМИ: "Фейенорд" заинтересован в аренде футболиста "Спартака" Хендрикса

ТАСС, 23 января. Полузащитник российского футбольного клуба "Спартак" Йоррит Хендрикс может перейти в нидерландский "Фейенорд". Об этом сообщает интернет-портал Voetbalprimeur.

Хендрикс стал игроком "Спартака" в январе 2021 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года.

По информации источника, "Фейенорд" рассчитывает арендовать игрока на полтора года.

Хендриксу 26 лет, он является воспитанником нидерландского ПСВ, за который провел 239 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач, став трехкратным чемпионом Нидерландов (2015, 2016, 2018). За сборную Нидерландов полузащитник провел один матч в 2016 году. В "Спартаке" Хендрикс сыграл в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.