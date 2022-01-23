Хоккеиста "Джексонвилля" отстранили за расистский жест в адрес брата игрока НХЛ Суббана

ТАСС, 23 нваря. Защитник клуба Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) "Джексонвилль" Джейкоб Панетта отстранен на неопределенный срок за оскорбительный жест в адрес темнокожего игрока "Южной Каролины" Джордана Суббана. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошел во время матча клубов 23 января. В овертайме между игроками команд произошла стычка, Суббан предложил Панетте подраться, на что тот изобразил поведение обезьяны. После этого Суббан набросился на Панетту, и на льду началась массовая потасовка. Оба канадских игрока получили удаления до конца игры. "Джексонвилль" одержал победу со счетом 1:0.

Панетта отстранен от игр до окончания разбирательства лиги по этому делу.

Суббану 26 лет, он был выбран "Ванкувером" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2013 году в четвертом раунде под общим 115-м номером, но не провел ни одного матча в лиге. Его брат Пи-Кей Суббан выступает за клуб НХЛ "Нью-Джерси", 32-летний защитник является олимпийским чемпионом 2014 года, трехкратным участником Матчей всех звезд НХЛ.