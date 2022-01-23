Женская сборная России по регби-7 стала второй на этапе Мировой серии в Испании

ТАСС, 23 января. Женская сборная России по регби-7 проиграла команде США со счетом 10:35 в финале третьего этапа Мировой серии. Турнир проходил в испанской Малаге.

В полуфинале сборная России обыграла соперниц из Австралии (29:26) - победительниц двух первых этапов. В победном матче группового этапа против сборной Бразилии (15:10) капитан российской команды Алена Тирон занесла 100-ю попытку в Мировой серии в карьере.

На первых двух этапах Мировой серии российская команда занимала четвертые места. Мировая серия проводится с сезона-2012/13, в итоговом зачете сборная России не поднималась выше пятого места.

Следующий этап состоится в испанской Севилье с 28 по 30 января.