"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из четырех игр без побед в чемпионате Англии

ТАСС, 23 января. Футболисты "Челси" победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Голы забили Хаким Зиеш (47-я минута) и Тиаго Силва (55).

"Челси" прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате Англии. В предыдущий раз подопечные Томаса Тухеля добивались победного результата в гостевой встрече 19-го тура с "Астон Виллой" (3:1) 26 декабря.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. "Тоттенхэм" идет седьмым, имея в активе 36 очков после 20 встреч. "Тоттенхэм" потерпел первое поражение в чемпионате после назначения на пост главного тренера итальянца Антонио Конте 2 ноября. За это время команда одержала шесть побед, три матча завершились вничью.

В следующем туре "Челси" 12 февраля дома примет "Арсенал", а 5 февраля сыграет на домашнем поле против "Плимута" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" в 24-м туре АПЛ 9 февраля дома встретится с "Саутгемптоном", а 5 февраля в 1/16 финала Кубка Англии проведет домашний матч против "Брайтона".