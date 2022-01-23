Российский шахматист Дубов сыграл вничью с поляком Дудой на супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 23 января. Россиянин Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в партии восьмого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В седьмом туре Дубову было засчитано техническое поражение в матче с Анишем Гири из Нидерландов из-за отказа играть в маске.

В других партиях восьмого тура россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами проиграл Гири, представитель Индии Видит Гуджрати победил шведа Нильса Гранделиуса, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил индийца Рамешбабу Прагнанандху. Встречи россиянина Сергея Карякина против венгра Рихарда Раппорта, американца Фабиано Каруаны против Йордана ван Фореста из Нидерландов, норвежца Магнуса Карлсена против американца Сэма Шенклэнда завершились вничью.

Дубову 25 лет, он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг. Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году. Действующим победителем является ван Форест.