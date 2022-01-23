Сборная Буркина-Фасо по футболу стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций

ТАСС, 23 января. Сборная Буркина-Фасо в серии пенальти победила команду Габона в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла в камерунском городе Лимбе.

Основное время и два дополнительных тайма по 15 минут завершились со счетом 1:1. В составе сборной Буркина-Фасо гол забил Бертран Траоре (28-я минута), на первой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник команды Буркина-Фасо Адама Гира отправил мяч в собственные ворота. В серии пенальти футболисты из Буркина-Фасо одержали победу со счетом 7:6.

На 18-й минуте Траоре не реализовал пенальти. На 67-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Габона Сидни Обисса.

Сборная Буркина-Фасо вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций в четвертый раз в истории, лучшим результатом команды на турнире является второе место, занятое в 2013 году. В четвертьфинале нынешнего турнира она встретится с победителем матча между сборными Нигерии и Туниса, встреча состоится в воскресенье, начало - в 22:00 мск.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.