Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы 2018 года Никита Гусев и Вадим Шипачев вошли в окончательный состав сборной России по хоккею на Игры в Пекине. Состав национальной команды был объявлен в эфире программы "Время" на Первом канале.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари - Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"); нападающие - Артем Анисимов ("Локомотив"), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург").

В окончательный состав не вошли голкипер Ярослав Аскаров (СКА), защитники Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Даниил Пыленков (СКА), Дмитрий Вишневский ("Спартак") и нападающий Антон Бурдасов (СКА). Голкипер Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), защитник Семен Чистяков ("Авангард"), нападающие Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев ("Трактор") и Станислав Галиев ("Динамо", Москва) отправятся в Пекин в статусе запасных.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В расширенный состав национальной команды попали семь победителей Игр в Пхёнчхане - Войнов, Нестеров, Яковлев, Андронов, Григоренко, Гусев и Шипачев. Главным тренером сборной России на Олимпиаде будет Алексей Жамнов, его помощниками стали Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов, тренеры по физподготовке Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).