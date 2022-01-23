Советник сборной России по хоккею Каменский отправится на Олимпиаду вместе с командой

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Cоветник главного тренера сборной России по хоккею и председатель наблюдательного совета "Спартака" Валерий Каменский отправится в Пекин на Олимпийские игры вместе с командой. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

"Мы с ними на связи. Думаю, Каменский поедет с нами в Пекин, Игорь Есмантович (советник главного тренера команды, президент ЦСКА - прим. ТАСС) останется в Москве. Мы на связи, у нас рабочая группа, мы постоянно в контакте - общаемся. Новогорск сейчас закрыт, многие вопросы решаем по удаленке", - сказал Жамнов.

Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир 9 февраля матчем с командой Швейцарии.