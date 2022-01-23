Сборные Туниса и Буркина-Фасо сыграют в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 23 января. Сборная Туниса победила команду Нигерии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла в камерунском городе Гаруа.

Мяч на 47-й минуте забил Юссеф Мсакни. На 64-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Нигерии Алекс Ивоб

Сборная Туниса выходит в четвертьфинал Кубка африканский наций в четвертый раз кряду, тунисцы выигрывали турнир в 2004 году. Сборная Нигерии становилась обладателем трофея три раза (1980, 1994, 2013).

В четвертьфинале команда Туниса встретится со сборной Буркина-Фасо, которая ранее в воскресенье в серии пенальти победила команду Габона.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.