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Футбол в Испании

СМИ: дом футболиста "Реала" Бензема ограбили во время матча с "Эльче"

Подобное случалось с нападающим в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны"

ТАСС, 24 января. Дом нападающего футбольного клуба "Реал" Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против "Эльче". Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на издание "20 минут".

В воскресенье "Реал" вничью сыграл с "Эльче" со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока "Реала" не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а на 58-й минуте нападающего заменили из-за травмы.

По информации источника, грабители проникли в дом через сад в момент, когда там никого не было. Информация о том, какие вещи были украдены, пока не сообщается.

Дом Бензема подвергается ограблению не в первый раз - подобное случалось в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании "Реал" - "Барселона" (0:3).

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