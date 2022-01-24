СМИ: дом футболиста "Реала" Бензема ограбили во время матча с "Эльче"

ТАСС, 24 января. Дом нападающего футбольного клуба "Реал" Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против "Эльче". Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на издание "20 минут".

В воскресенье "Реал" вничью сыграл с "Эльче" со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока "Реала" не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а на 58-й минуте нападающего заменили из-за травмы.

По информации источника, грабители проникли в дом через сад в момент, когда там никого не было. Информация о том, какие вещи были украдены, пока не сообщается.

Дом Бензема подвергается ограблению не в первый раз - подобное случалось в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании "Реал" - "Барселона" (0:3).