Шайба Зуба помогла "Оттаве" победить "Коламбус"

ТАСС, 24 января. "Оттава" в гостях победила "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб забросил шайбу на 8-й минуте матча. Всего в текущем сезоне он набрал 11 очков (четыре шайбы + семь передач) в 35 играх. Также в составе "Оттавы" отличился Тим Штюцле (37-я минута), у проигравших шайбу забросил Шон Курали (20). Российские игроки "Коламбуса", защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов, результативными действиями не отметились.

"Оттава" занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 25 очков в 34 играх. "Коламбус" идет пятым в столичном дивизионе с 37 очками после 38 встреч.

В следующем матче "Оттава" 26 января примет "Баффало", "Коламбус" днем позднее дома сыграет с "Калгари".