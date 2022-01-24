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НХЛ

Шайба Зуба помогла "Оттаве" победить "Коламбус"

Встреча завершилась со счетом 2:1
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава" Артем Зуб AP Photo/Jim Mone
Описание
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава" Артем Зуб
© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 24 января. "Оттава" в гостях победила "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб забросил шайбу на 8-й минуте матча. Всего в текущем сезоне он набрал 11 очков (четыре шайбы + семь передач) в 35 играх. Также в составе "Оттавы" отличился Тим Штюцле (37-я минута), у проигравших шайбу забросил Шон Курали (20). Российские игроки "Коламбуса", защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов, результативными действиями не отметились.

"Оттава" занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 25 очков в 34 играх. "Коламбус" идет пятым в столичном дивизионе с 37 очками после 38 встреч.

В следующем матче "Оттава" 26 января примет "Баффало", "Коламбус" днем позднее дома сыграет с "Калгари".

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