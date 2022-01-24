Макушин сменил Моисеева на посту главного тренера сборной России по современному пятиборью

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Алексей Макушин назначен главным тренером сборной России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Макушин сменил на этом посту двукратного олимпийского чемпиона Андрея Моисеева, возглавлявшего команду с 2013 года. Моисеев занял должность спортивного директора ФСПР.

Старшим тренером мужской сборной России назначен Сергей Шуин, женской - Андрей Тропин. Мужскую и женскую юниорские команды возглавят Григорий Бремель и Евдокия Гречишникова соответственно.

Макушину 61 год, он является первым чемпионом России по триатлону (1992) и заслуженным тренером России. С 1994 по 2000 год был главным тренером сборной России по триатлону, а с 2005 года работает тренером по современному пятиборью. В 2013 году был признан ФСПР лучшим тренером года.