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Футбол в России

Айдамиров: "Ахмат" ведет работу по укреплению состава в трансферное окно

По словам генерального директора клуба, обсуждения по вопросу переходов новых игроков в клуб ведутся каждый день

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" ведет работу по укреплению состава в зимнее трансферное окно. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"Конечно, каждый клуб рассчитывает в трансферное окно укрепить те или иные позиции, - сказал Айдамиров. - Каждый день мы с президентом клуба Магомедом Даудовым, со спортивным директором Русланом Газзаевым, с главным тренером Андреем Талалаевым обсуждаем, делимся мнениями по тем или иным трансферам. Работа в этом направлении ведется".

Грозненский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков в 18 матчах.

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