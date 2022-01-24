Айдамиров: присутствие Туре в тренерском штабе "Ахмата" было на пользу и ему, и команде

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Присутствие бывшего футболиста испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре в тренерском штабе грозненского "Ахмата" было на пользу как клубу, так и самому специалисту. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата" 14 июня 2021 года. 13 декабря клуб объявил об уходе специалиста.

"Присутствие на тренировках футболиста такой величины - хорошая мотивация для игроков, особенно молодых, - сказал Айдамиров. - Советы и подсказки Яя, уверен, ребята запомнят, и это им пригодится в карьере. В то же время работа в штабе команды премьер-лиги - хороший опыт для начинающего тренерскую карьеру специалиста. Мы поблагодарили друг друга за совместное сотрудничество и пожелали удачи".

Грозненский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков в 18 матчах.