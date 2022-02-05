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Олимпиада-2022 в Пекине

Таблица медалей Олимпиады в Пекине

На Играх в Китае будет разыграно 109 комплектов наград
© EYEPRESS via Reuters Connect

В программу Олимпиады в Пекине входят семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1001
2Россия0101
3Австрия0011
4Китай0000
5США0000
6Германия0000
7Канада0000
8Нидерланды0000
9Швеция0000
10Южная Корея0000

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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