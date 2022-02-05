Таблица медалей Олимпиады в Пекине

В программу Олимпиады в Пекине входят семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане).