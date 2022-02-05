Таблица медалей Олимпиады в Пекине

В программу Олимпиады в Пекине входят семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|2
|Россия
|0
|1
|0
|1
|3
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|4
|Китай
|0
|0
|0
|0
|5
|США
|0
|0
|0
|0
|6
|Германия
|0
|0
|0
|0
|7
|Канада
|0
|0
|0
|0
|8
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|9
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|10
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0