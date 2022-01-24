Российский лыжник Якимушкин примет участие в гонке на 15 км на Олимпиаде

ТАСС, 24 января. Член сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине Иван Якимушкин примет участие в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км. Об этом Якимушкин сообщил на своей странице в Instagram.

Гонка с раздельным стартом пройдет 11 февраля.

"29 числа вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на нее сейчас и направлена вся подготовка. Всем спасибо большое за поддержку, надеюсь, будет, чем порадовать", - написал Якимушкин.

Якимушкину 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафетной гонке.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.