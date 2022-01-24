Хоккеист рижского "Динамо" Дарзиньш будет знаменосцем сборной Латвии на открытии Олимпиады

ТАСС, 24 января. Нападающий рижского "Динамо" Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума выбраны знаменосцами латвийской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дарзиньш стал четвертым хоккеистом из Латвии, кто понесет знамя на церемонии открытия Олимпийских игр. Ранее знамя несли бывший тренер сборной России Харийс Витолиньш, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Артур Ирбе и обладатель Кубка Стэнли Сандис Озолиньш.

Дарзиньшу 36 лет, он выступает за рижское "Динамо" с 2014 года. Хоккеист трижды принимал участие в Матче всех звезд КХЛ. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, в которых набрал 18 (3 шайбы + 15 результативных передач) очков.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.