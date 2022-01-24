Олимпийская чемпионка Дэйлман считает, что возрастной ценз в фигурном катании надо поднять

ТАСС, 24 января. Возрастной ценз в фигурном катании необходимо повысить, но решение по этому вопросу должен принимать Международный союз конькобежцев (ISU). Такое мнение высказала канадская фигуристка Габриэль Дэйлман в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Мне было 15, когда я поехала на Олимпиаду в Сочи, но теперь, когда смотришь на общую картину - четверные [прыжки], изменения в мужском и женском катании - я думаю, что мы должны поднять возраст. Все-таки это женские соревнования, в 15 я была девочкой, меня не рассматривали как женщину. Ради безопасности лучше его поднять, хотя есть аргументы и против. Решать, конечно, буду не я, а ISU", - рассказала Дэйлман.

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Однако Федерация фигурного катания Норвегии в конце 2021 года предложила поднять ценз до 16-17 лет.

Дэйлман 24 года, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в командных соревнованиях, серебряным призером Турнира четырех континентов (2017) и командного чемпионата мира (2013), а также бронзовым призером чемпионата мира (2017).