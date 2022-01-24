Сборная Гамбии по футболу впервые вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

ТАСС, 24 января. Сборная Гамбии победила команду Гвинеи со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Игра проходила в камерунском городе Бафусам.

Мяч на 71-й минуте забил Муса Барроу. На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий сборной Гамбии Юсуфа Нджие, а на четвертой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник команды Гвинеи Ибраима Конте.

Сборная Гамбии впервые участвует в Кубке африканских наций. Соперником гамбийской команды станет победитель матча между сборными Камеруна и Коморских островов, который состоится позднее в понедельник.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.