ЦСКА разгромил "Калев" в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 40 очков

ТАСС, 24 января. Московский ЦСКА со счетом 104:64 победил эстонский "Калев" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Алексей Швед, набравший 17 очков. У "Калева" 12 очков на счету Сайласа Мелсона. Предыдущий матч между этими командами завершился домашней победой "Калева" (67:56) 1 ноября.

ЦСКА занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, одержав девять побед и потерпев три поражения. "Калев" с тремя победами и семью поражениями находится на девятой строчке.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ ЦСКА проведет против казанского УНИКСа дома 7 февраля, "Калев" 30 января примет краснодарский "Локомотив".