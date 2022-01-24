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Летние олимпийские виды спорта

Победитель "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия" Берналь попал в аварию

Велогонщика доставили в больницу, он находится в сознании
Эган Берналь EPA-EFE/Manuel Bruque
Описание
Эган Берналь
© EPA-EFE/Manuel Bruque

ТАСС, 24 января. Колумбийский велогонщик Эган Берналь попал в аварию во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба команды Ineos Grenadiers, за которую выступает спортсмен.

Отмечается, что Берналя доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей и в сознании. Как сообщает агентство Франс Пресс, велогонщик врезался в автобус, когда тот остановился. Спортсмену предстоит операция.

Берналю 25 лет, он дважды становился победителем гонок Гранд-тура - "Тур де Франс" в 2019 году, став самым молодым победителем многодневки за 110 лет и первым южноамериканцем, которому покорилась победа в ней, и "Джиро д'Италия" в 2021 году. Также Берналь становился чемпионом Колумбии в индивидуальной гонке в 2018 году.

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