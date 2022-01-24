Сборную США на Олимпийских играх в Пекине представят 222 спортсмена

ТАСС, 24 января. Команду Соединенных Штатов Америки на зимней Олимпиаде в Пекине представят 222 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC).

В состав американской команды вошли олимпийская чемпионка горнолыжница Микаэла Шифрин, двукратная победительница Игр бобслеистка Кейли Хампфрис, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Натан Чен и другие.

"Олимпийские игры демонстрируют лучшее, что есть в человечестве и спортивных соревнованиях, и Пекин-2022 не станет исключением. 222 невероятных спортсмена, которые составляют сборную США, готовы не только соревноваться, но и сделать так, чтобы страна ими гордилась", - сказала генеральный директор USOPC Сара Хиршланд.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане сборная США заняла четвертое место в неофициальном общекомандном зачете, выиграв девять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.