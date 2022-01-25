"Рейнджерс" обыграли "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Панарин отдал две передачи

ТАСС, 25 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" в серии буллитов победил победил "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2. У "Рейнджерс" отличились Крис Крайдер (20-я минута) и Барклай Гудроу (55). В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Блейк Лизотт (32) и Алекс Иафалло (40).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, форвард набрал 45 очков (11 голов + 34 передачи) в 38 матчах текущего сезона. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 34 броска.

"Лос-Анджелес" располагается на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 48 очков в 43 играх. "Рейнджерс" занимают первую строчку в таблице Столичного дивизиона с 60 очками в 43 играх.

В следующем матче "Рейнджерс" на выезде сыграют с "Коламбусом" 28 января, "Лос-Анджелес" в тот же день приедет в гости к "Нью-Йорк Айлендерс".