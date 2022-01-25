"Миннесота" разгромила "Монреаль". Капризов набрал 100 очков в НХЛ

ТАСС, 25 января. "Миннесота" со счетом 8:2 обыграла "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джаред Сперджен (4-я минута), Маркус Фолиньо (10), Коннор Девар (25), Нико Штурм (25), Матс Цуккарелло (40), Мэтт Болди (47), Джорди Бенн (50), Кевин Фиала (56). У "Монреаля" отличились Майк Хоффман (2), Рем Питлик (45).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделал две результативные передачи. На счету 24-летнего форварда 49 очков (17 голов + 32 передачи) в 37 играх. Капризов набирает баллы за результативность в девятом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ. Всего Капризов провел в лиге 92 матча и набрал 100 очков (44+56).

"Миннесота" набрала 53 очка в 38 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Монреаль" с 23 очками после 41 игры располагается на восьмой строчке Атлантического дивизиона.

В следующем матче "Миннесота" 29 января приедет в гости к "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Монреаль" 28 января дома сыграет с "Анахаймом".